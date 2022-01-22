"Кремль не усвоил уроки истории". Глава МИД Великобритании заявила о развитии связей с Польшей и Украиной

Трасс: Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше знали захватнические набеги, пережили голод. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну Фото: gov.uk

Трасс говорила о связях Великобритании и Австралии и реагировании на растущие угрозы.

Значительная часть ее речи посвящена ситуации в Украине.

"Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или своего рода "Великую Россию", разделив территории по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то время как работают над тем, чтобы запугать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути, и к каким ужасным потерям и человеческим страданиям это приводит. Именно поэтому мы призываем президента [РФ Владимира] Путина воздержаться и отступить от Украины, пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку. Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше знали захватнические набеги – от монголов до татар. Они пережили голод, спонсируемый правительством [СССР]. Их стойкость глубока. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну", – сказала глава британского МИД.

Она подчеркнула: прямое вторжение только приведет к затягиванию конфликта, "как мы это видели на примере советско-афганской войны или конфликта в Чечне".

Трасс напомнила, что Великобритания на этой неделе представила новый пакет оборонительной помощи Украине.

"И мы работаем с нашими партнерами над мерами высокого воздействия на российский финансовый сектор и отдельных лиц. – добавила она. – Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре, а также развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной".

Глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнула: Лондон настаивает на использовании альтернативных источников энергоснабжения, и снижения зависимости от российского газа.

"Нам нужно, чтобы каждый сделал шаг вперед. Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации. То, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира. Угрозы свободе, демократии и верховенству закона носят не только региональный, но и глобальный характер. Вот почему мы должны реагировать на них сообща", – резюмировала она.

Видео речи главы МИД Великобритиании обнародовал "Голос Америки".

"Кремль не засвоїв уроків історії", - міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс pic.twitter.com/GlRrrcTvIE — Голоc Амepики (@chastime) January 22, 2022

После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовалав Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.