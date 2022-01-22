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Видео: Open Ukraine / YouTube

Киевский форум по безопасности провел национальный круглый стол в День соборности Украины. Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

22 января, в День соборности Украины, Киевский форум по безопасности организовал круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства", трансляция мероприятия велась на YouTube-канале фонда Open Ukraine, основанного премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером украинской партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Участники круглого стола обсудили внутреннюю политическую ситуацию в Украине и внешнюю угрозу со стороны России.

Мероприятие посетили ряд политиков, известные общественные деятели и эксперты. Среди них – председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Верховной Рады Украины, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков, сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко, экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, бывший глава МИД Украины Павел Климкин, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, журналист Виталий Портников и другие. 

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году. Трансляция сегодняшнего круглого стола будет вестись также на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на странице Яценюка в Facebook.

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

Теги: Россия, Петр Порошенко, Украина, День соборности Украины, трансляция, российская агрессия, Свобода слова Савика Шустера, Киевский форум по безопасности
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