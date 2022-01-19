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ПОЛИТИКА

Киевский форум по безопасности инициирует проведение круглого стола в День соборности Украины

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День соборности Украины отмечают 22 января
День соборности Украины отмечают 22 января
Фото: EPA

22 января, в День собороности Украины, состоится круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства", инициированный Киевским форумом по безопасности. Об этом пресс-служба форума сообщила 19 января.

На мероприятии обсудят внутреннюю политическую ситуацию в Украине и внешнюю угрозу со стороны России.

"2022 год начинается для Украины с больших внешних и внутренних вызовов. Страна нуждается в масштабном диалоге, который бы объединил патриотические политические силы и общественность, а также создал условия для серьезного разговора с властями, чтобы предотвратить опасности, а также роковые ошибки и просчеты", – говорится в сообщении.

К участию в круглом столе организаторы пригласили лидеров парламентских фракций, внепарламентских сил, известных общественных деятелей и ведущих экспертов. Они отметили, что со времен Революции достоинства (2013-2014 годы) такой формат будет реализован впервые.

"Смертельная угроза со стороны России, вновь нависшая над Украиной, требует нашей коллективной мобилизации. Мобилизация сил и взаимная поддержка также необходимы для противодействия в Украине наступлению на демократию, разрушению государственных институций, сворачиванию реформ, подъему "пятой колонны" Кремля и провоцированному раздору среди людей", – заявили организаторы.

Трансляция круглого стола будет вестись на YouTube-канале фонда Open Ukraine, на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, а также на странице в Facebook премьер-министра Украины в 2014–2016 годах, лидера украинской партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Теги: Арсений Яценюк, Украина, День соборности Украины, политика, Киевский форум по безопасности
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