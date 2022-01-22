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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину поступила военная помощь от США, это первая партия из пакета на $200 млн – посольство

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Помощь от США включает оружие и боеприпасы
Помощь от США включает оружие и боеприпасы
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Утром 22 января в аэропорт Борисполь прибыла первая часть военной помощи из нового пакета безопасности от США, она включает летальное оружие. Об этом сообщило в Facebook посольство США в Украине.

Сообщается, что это первая из нескольких партий пакета помощи ВСУ в сфере безопасности на общую сумму $200 млн, который был в декабре принят президентом США Джо Байденом

В посольстве уточнили, что прибывший груз включает около 200 тыс. фунтов (около 90,7 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта

В дипведомстве отметили, что в 2021 году США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $650 млн, включая этот пакет, и свыше $2,7 млрд в целом с 2014 года.

"Соединенные Штаты продолжат оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии", – подчеркнули в посольстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что как сообщил президент США Джозеф Байден президенту РФ Владимиру Путину, "в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо больше оборудования для обороны в дополнение к уже предоставленному".

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/300586852111745

В посольстве не уточнили, какое именно вооружение поставили. Politico ранее сообщало, что в пакет должны войти, в частности, радиолокационные системы и некоторое морское оборудование.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил в Twitter США как стратегического партнера Украины и лично своего коллегу, главу Пентагона Ллойда Остина за поддержку. 

"Первая птичка прилетела. Все украинцы высоко ценят помощь США в укреплении обороноспособности Украины... Продолжение следует", – написал он.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger. 

На фоне нарастания напряженности ряд западных стран активизировали военную поддержку Украины. 

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение. 

По данным Politico, США одобрили передачу Украине американского оружия странами Балтии.

О готовности разблокировать поставки оборонительного оружия Украине заявили также 20 января в правительстве Нидерландов.

Теги: США, оружие, посольство, Борисполь, посольство США, вооружение, военная помощь, помощь, боеприпасы, российская агрессия, война в Украине, безопасность, летальное оружие
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