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В Сенат США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

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Согласно законопроекту, США классифицируют как вооруженное нападение любую кибератаку из РФ на критически важные объекты инфраструктуры Украины
Согласно законопроекту, США классифицируют как вооруженное нападение любую кибератаку из РФ на критически важные объекты инфраструктуры Украины
Фото: depositphotos.com

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом 20 января сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта Джона Корнина.

Законопроект, который уполномочит президента США заключать соглашения о ленд-лизе непосредственно с Украиной и предоставлять военную технику, необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения, разработали сенаторы Бен Кардин, Джинн Шейхин и Ричард Блументал от демократов и республиканцы Джон Корнин, Роджер Уикер и Линдси Грэм.

"Нет сомнений, что слабость – это провокация для таких авторитарных фигур, как [президент РФ] Владимир Путин, и угрозы санкций или финансовой поддержки Украины будет недостаточно, чтобы сдержать вторжение. Этот закон позволил бы нам снова служить арсеналом демократии и обеспечить Украину смертоносным оружием против российской угрозы ее суверенитету", – заявил Корнин.

Политик отметил, что в рамках своих полномочий президент США в настоящее время может предоставлять и сдавать в аренду оборонные изделия партнерам и союзникам США. В случае принятия законопроекта расширенные полномочия по ленд-лизу будут применяться конкретно к Украине.

Согласно тексту законодательной инициативы, власти США классифицируют любую кибератаку из России на критически важные объекты инфраструктуры Украины как вооруженное нападение со стороны России.

Ленд-лиз будет оставаться в силе до тех пор, пока РФ не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали Великобританию, Францию, Китай и СССР продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт.

Сообщения о вероятной помощи звучат на фоне очередной эскалации на российско-украинской границе. С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Конгресс США, агрессия, военная помощь, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия
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