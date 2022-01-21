В Сенат США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Согласно законопроекту, США классифицируют как вооруженное нападение любую кибератаку из РФ на критически важные объекты инфраструктуры Украины Фото: depositphotos.com

Законопроект, который уполномочит президента США заключать соглашения о ленд-лизе непосредственно с Украиной и предоставлять военную технику, необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения, разработали сенаторы Бен Кардин, Джинн Шейхин и Ричард Блументал от демократов и республиканцы Джон Корнин, Роджер Уикер и Линдси Грэм.

"Нет сомнений, что слабость – это провокация для таких авторитарных фигур, как [президент РФ] Владимир Путин, и угрозы санкций или финансовой поддержки Украины будет недостаточно, чтобы сдержать вторжение. Этот закон позволил бы нам снова служить арсеналом демократии и обеспечить Украину смертоносным оружием против российской угрозы ее суверенитету", – заявил Корнин.

Политик отметил, что в рамках своих полномочий президент США в настоящее время может предоставлять и сдавать в аренду оборонные изделия партнерам и союзникам США. В случае принятия законопроекта расширенные полномочия по ленд-лизу будут применяться конкретно к Украине.

Согласно тексту законодательной инициативы, власти США классифицируют любую кибератаку из России на критически важные объекты инфраструктуры Украины как вооруженное нападение со стороны России.

Ленд-лиз будет оставаться в силе до тех пор, пока РФ не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года.