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ПОЛИТИКА

СМИ рассказали, какую военную помощь Украине "тихо" одобрили Штаты

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О выделении помощи Белым домом СМИ узнали 10 января
О выделении помощи Белым домом СМИ узнали 10 января
Фото: depositphotos.com

10 января журналисты CNN выяснили, что США санкционировали выделение $200 млн на дополнительную военную помощь Украине, хотя публично об этом не сообщалось. Журналисты NatSec Daily (проекта Politico) узнали подробности.

Неназванный советник президента Украины Владимира Зеленского и знакомый с пакетом помощи источник сообщили журналистом, что в него войдут, в частности, радиолокационные системы и некоторое морское оборудование.

По словам советника Зеленского, Украину проинформировали об этой помощи в прошлом месяце на высшем уровне. Однако пока неизвестно, когда начнутся поставки из "секретного" пакета, говорят источники издания.

Собеседник издания добавил, что с учетом вероятности полномасштабного вторжения России такая помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб РФ, хотя существенно исход не изменила бы.

Контекст:

В середине декабря телеканал NBC News сообщал, что США подготовили пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму $200 млн, но отложили доставку помощи. Один из собеседников канала тогда говорил, что есть много других вариантов дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины, что включает в том числе крупный пакет помощи, если Россия решится на вторжение.

США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, военная помощь, российская агрессия
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