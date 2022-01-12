СМИ рассказали, какую военную помощь Украине "тихо" одобрили Штаты

Неназванный советник президента Украины Владимира Зеленского и знакомый с пакетом помощи источник сообщили журналистом, что в него войдут, в частности, радиолокационные системы и некоторое морское оборудование.
По словам советника Зеленского, Украину проинформировали об этой помощи в прошлом месяце на высшем уровне. Однако пока неизвестно, когда начнутся поставки из "секретного" пакета, говорят источники издания.
Собеседник издания добавил, что с учетом вероятности полномасштабного вторжения России такая помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб РФ, хотя существенно исход не изменила бы.
В середине декабря телеканал NBC News сообщал, что США подготовили пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму $200 млн, но отложили доставку помощи. Один из собеседников канала тогда говорил, что есть много других вариантов дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины, что включает в том числе крупный пакет помощи, если Россия решится на вторжение.
США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.