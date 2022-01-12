СМИ рассказали, какую военную помощь Украине "тихо" одобрили Штаты

Неназванный советник президента Украины Владимира Зеленского и знакомый с пакетом помощи источник сообщили журналистом, что в него войдут, в частности, радиолокационные системы и некоторое морское оборудование.

По словам советника Зеленского, Украину проинформировали об этой помощи в прошлом месяце на высшем уровне. Однако пока неизвестно, когда начнутся поставки из "секретного" пакета, говорят источники издания.

Собеседник издания добавил, что с учетом вероятности полномасштабного вторжения России такая помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб РФ, хотя существенно исход не изменила бы.