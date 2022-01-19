Украине весной передадут военные вертолеты из вооружения Афганистана – СМИ

Как пишет Defence Blog, около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС в настоящее время находятся за пределами страны, их судьба остается неизвестной. Вероятно, они использовались во время бегства афганских правительственных лидеров и военнослужащих в соседние страны.

Ожидается, что первая партия вертолетов будет доставлена в Украину уже этой весной.

В декабре Foreign Policy сообщал, что Украина просила США передать ей часть американского вооружения, которое предназначалось Афганистану до захвата там власти "Талибаном".