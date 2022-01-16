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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дания выделит €22 млн на укрепление силовых структур Украины

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Глава МИД Дании посетил линию соприкосновения на Донбассе
Глава МИД Дании посетил линию соприкосновения на Донбассе
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 января написал в Twitter, что Дания выделит Украине €22 млн на укрепление силовых структур.

Министр назвал это актом настоящей дружбы. Кулеба также поблагодарил главу МИД Дании Йеппе Кофода "за своевременный визит" на Донбасс.

Кофод 16 января сообщил в Twitter, что посетил линию соприкосновения на Донбассе. Он призвал Россию к деэскалации ситуации и заявил, что Дания "полностью поддерживает суверенитет Украины".

Кофод в феврале 2020 года уже приезжал на Донбасс. Тогда вместе с другими представителями Дании он посетил КПВВ "Майорское" и пообщался с украинскими военными.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Пресс-служба Западного военного округа РФ сообщила 11 января о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных вблизи Украины в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Отмечается, что всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники.

Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

14 января стало известно, что в России объявили внезапную проверку боеготовности войск.

Теги: Россия, Украина, Дания, военная помощь, Дмитрий Кулеба, МИД Дании, суверенитет, Йеппе Кофод
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