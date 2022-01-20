Чехия может предоставить Украине вооружения – министр обороны

Чернохова: Если Украине нужно, мы постараемся помочь Фото: Jana Černochová / Facebook

"Чехия исторически и политически – на стороне Украины. Если Украине нужно, мы постараемся помочь", – сказала она.

По словам министра, украинская сторона должна сказать, что ей нужно. Чернохова заявила, что коалиционном правительстве есть консенсус по этому вопросу.

"Я не могу говорить за других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды на помощь Украине совпадают", – заявила она.

При этом Чернохова сказала, что поставки оружия Украине нужно будет согласовывать со странами Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Венгрия, Словакия), либо с Германией, Австрией или странами Балтии.

В начале января Липаский заявлял, что Чехия готова к усилению помощи Украине, в том числе в военной сфере, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России.