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Чехия усилит военное сотрудничество с Украиной, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России – МИД страны

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Позиция Чехии по отношению к Украине в конфликте с Россией остается "твердой и неизменной", подчеркнул министр Липавский
Позиция Чехии по отношению к Украине в конфликте с Россией остается "твердой и неизменной", подчеркнул министр Липавский
Фото: ЕРА

Чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России, Чехия готова к двустороннему усилению помощи Украине, в том числе в военной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью изданию Respekt, опубликованном 10 января.

Позиция Чехии по отношению к Украине в конфликте с РФ остается "твердой и неизменной", подчеркнул министр.

Также он добавил, что в борьбе с угрозой вторжения России в Украину Чехия как член НАТО координирует свои шаги с другими союзниками.

"Стратегия основывается на усилении сдерживания и обороны на восточном крыле Альянса и на четком сообщении о массовых последствиях для России, в частности в виде дальнейших существенных санкций. На национальном уровне Чешская Республика сосредоточивается на усилении собственной устойчивости к последствиям действий России и двустороннем усилении помощи Украине в ряде сфер, включая военное сотрудничество и более широкие реформы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – заявил Липавский.

В случае попытки России напасть на Украину чешское правительство готовит несколько сценариев, подчеркнул министр.

"Я не буду предусматривать развитие международной ситуации. Правительство готовит сценарии – и в зависимости от текущих событий действия Чехии будут полностью согласованы в рамках Альянса. В НАТО проходит ряд процессов, в том числе оборонно-военных. У нас есть свое место и задачи, которые Чехия полностью выполнит", – заверил он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

9 января, накануне основного раунда переговоров, в Женеве состоялась предварительная встреча делегаций МИД РФ и Госдепартамента США.

Теги: Россия, Чехия, военные, агрессия, угрозы, оборона, помощь, вторжение, безопасность, борьба, военное сотрудничество, сотрудничество, границы
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