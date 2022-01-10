Чехия усилит военное сотрудничество с Украиной, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России – МИД страны

Позиция Чехии по отношению к Украине в конфликте с Россией остается "твердой и неизменной", подчеркнул министр Липавский Фото: ЕРА

Позиция Чехии по отношению к Украине в конфликте с РФ остается "твердой и неизменной", подчеркнул министр.

Также он добавил, что в борьбе с угрозой вторжения России в Украину Чехия как член НАТО координирует свои шаги с другими союзниками.

"Стратегия основывается на усилении сдерживания и обороны на восточном крыле Альянса и на четком сообщении о массовых последствиях для России, в частности в виде дальнейших существенных санкций. На национальном уровне Чешская Республика сосредоточивается на усилении собственной устойчивости к последствиям действий России и двустороннем усилении помощи Украине в ряде сфер, включая военное сотрудничество и более широкие реформы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – заявил Липавский.

В случае попытки России напасть на Украину чешское правительство готовит несколько сценариев, подчеркнул министр.

"Я не буду предусматривать развитие международной ситуации. Правительство готовит сценарии – и в зависимости от текущих событий действия Чехии будут полностью согласованы в рамках Альянса. В НАТО проходит ряд процессов, в том числе оборонно-военных. У нас есть свое место и задачи, которые Чехия полностью выполнит", – заверил он.