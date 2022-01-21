"Объемы помощи беспрецедентны". В Минобороны Украины заявили, что не будут комментировать неофициальную информацию о поставках оружия

В министерстве подчеркнули, что не намерены комментировать неофициальные сообщения о военной помощи, которая поступает в данный момент, запланирована или находится на стадии обсуждения.

"Объемы такой помощи в данный момент беспрецедентны", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работают над увеличением объема и количества видов средств обороны, предоставляемых Украине, но это возможно только "при условии ответственного подхода с соблюдением разумных ограничений, являющихся привычной практикой в деятельности подобного рода".

"Официальные сообщения о фактически оказанной помощи будут распространяться в координации с партнерами в соответствующий момент и в объеме, который не помешает национальным интересам", – пояснили в ведомстве.

Министр обороны Алексей Резников также подчеркнул, что одна из ключевых основ политико-дипломатических отношений, в том числе в сфере обороны, – соблюдение политики конфиденциальности в определенных моментах.

"Прошу учесть, что государство-агрессор непосредственно и через агентов влияния прилагает значительные усилия для снижения международной помощи Украине, блокирования поставок оружия оборонного назначения, даже нелетального, и других нужных вещей, которые спасают жизни наших воинов", – напомнил он.

На фоне нарастания напряженности ряд западных стран активизировали военную поддержку Украины.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.

По данным Politico, США одобрили передачу Украине американского оружия странами Балтии, а сама администрация США в ближайшее время начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

О готовности разблокировать поставки оборонительного оружия Украине заявили также 20 января в правительстве Нидерландов.