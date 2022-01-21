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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Объемы помощи беспрецедентны". В Минобороны Украины заявили, что не будут комментировать неофициальную информацию о поставках оружия

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В Минобороны работают над увеличением объема военной помощи, предоставляемой Украине
В Минобороны работают над увеличением объема военной помощи, предоставляемой Украине
Фото: depositphotos.com (архив)

Министерство обороны Украины отказывается комментировать неофициальную информацию о поставках в страну вооружения или военной техники от иностранных партнеров. Заявление об этом опубликовано 20 января на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что не намерены комментировать неофициальные сообщения о военной помощи, которая поступает в данный момент, запланирована или находится на стадии обсуждения.

"Объемы такой помощи в данный момент беспрецедентны", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работают над увеличением объема и количества видов средств обороны, предоставляемых Украине, но это возможно только "при условии ответственного подхода с соблюдением разумных ограничений, являющихся привычной практикой в деятельности подобного рода".

"Официальные сообщения о фактически оказанной помощи будут распространяться в координации с партнерами в соответствующий момент и в объеме, который не помешает национальным интересам", – пояснили в ведомстве.

Министр обороны Алексей Резников также подчеркнул, что одна из ключевых основ политико-дипломатических отношений, в том числе в сфере обороны, – соблюдение политики конфиденциальности в определенных моментах.

"Прошу учесть, что государство-агрессор непосредственно и через агентов влияния прилагает значительные усилия для снижения международной помощи Украине, блокирования поставок оружия оборонного назначения, даже нелетального, и других нужных вещей, которые спасают жизни наших воинов", – напомнил он. 

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/241263828186077

На фоне нарастания напряженности ряд западных стран активизировали военную поддержку Украины. 

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение. 

По данным Politico, США одобрили передачу Украине американского оружия странами Балтии, а сама администрация США в ближайшее время начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

О готовности разблокировать поставки оборонительного оружия Украине заявили также 20 января в правительстве Нидерландов

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий. Представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Теги: оружие, Министерство обороны Украины, вооружение, военная помощь, помощь, Алексей Резников, Минобороны
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