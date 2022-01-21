ГОРДОН
 
 
МИР

В правительстве Нидерландов заявили о готовности разблокировать поставки оборонительного оружия Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава МИД Нидерландов Хукстра рассказал об изменившейся позиции страны по поставкам оружия Украине
Глава МИД Нидерландов Хукстра рассказал об изменившейся позиции страны по поставкам оружия Украине
Фото: government.nl

Новое правительство Нидерландов открыто для оборонительной военной помощи Украине, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра в Палате представителей 20 января. Об этом сообщает нидерландская газета Algemeen Dagblad.

Хукстра отметил, что ранее Германия при поддержке Нидерландов блокировала запрос Украины о поставках оборонительного вооружения через НАТО, поскольку, как сочли в этих странах, такие поставки потенциально могут усилить конфликт. Теперь в Нидерландах считают, что ситуация изменилась. 

"Контекст меняется почти ежедневно... Если будет запрос через НАТО, мы отнесемся к нему с пониманием", – сказал Хукстра. По его словам, сейчас такого запроса от Украины нет. 

По словам министра, если запрос на поставку оружия будет сделан непосредственно в Нидерланды, он будет проверен на соответствие действующим в стране критериям экспорта вооружений. 

По данным издания, большинство в Палате представителей Нидерландов приветствует оборонительную военную поддержку Украины. Депутаты от "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) и партии "Демократы 66" Рубен Брекельманс и Сьорд Сьордсма заявили, что Нидерланды "должны быть открыты для такой просьбы Украины". Член "Христианско-демократического призыва" (CDA) Агнес Малдер оставляет "возможность открытой", но считает, что кабинет министров не должен использовать ее немедленно. По словам депутата Кати Пири, Лейбористская партия не против поставок оборонительного оружия.

Хукстра сообщил также, что на начало февраля запланирован совместный визит премьер-министра Марка Рютте и главы МИД Нидерландов в Украину. "VVD не считает, что они должны прибыть туда с пустыми руками", – отмечает издание.

Algemeen Dagblad обращает внимание, что Нидерланды также помогают Украине по программе реабилитации раненым украинским воинам. 

Новый кабмин в Нидерландах был приведен к присяге 10 января 2022 года, сообщалось на сайте правительства. Оно представляет собой коалицию четырех партий и включает в себя 20 министров и девять госсекретарей. Возглавляет его, четвертый раз подряд, Марк Рютте. 

Контекст:

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставкам (NSPA). Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

Теги: НАТО, оружие, Нидерланды, вооружение, Марк Рютте, вето, NSPA, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
48-летняя Клум показала, как ее в постели ласкает молодой муж. Видео
48-летняя Клум показала, как ее в постели ласкает молодой муж. Видео
Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022 и получила €10 тыс.
Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022 и получила €10 тыс.
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность
  "Я опасаюсь провокаций. Мне поступало очень много угроз, серьезных и страшных". Ефросинина рассказала, почему не ездит в Крым
  "Я опасаюсь провокаций. Мне поступало очень много угроз, серьезных и страшных". Ефросинина рассказала, почему не ездит в Крым
"Какая сладость!", "Губастик прекрасный". 39-летняя Подольская показала редкие снимки новорожденного ребенка
"Какая сладость!", "Губастик прекрасный". 39-летняя Подольская показала редкие снимки новорожденного ребенка
54-летняя Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем спустя 13 месяцев после замужества
54-летняя Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем спустя 13 месяцев после замужества
"Это нереальный секс", "Нормальные такие помидорки". Седокова показала голую грудь и соски
"Это нереальный секс", "Нормальные такие помидорки". Седокова показала голую грудь и соски
"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом
"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом
"Наверное, будущий преподаватель". 36-летняя Тина Кароль снялась в обнимку с 72-летним ректором Поплавским
"Наверное, будущий преподаватель". 36-летняя Тина Кароль снялась в обнимку с 72-летним ректором Поплавским
"Фотки с Алфи такие милые", "У-у, собачка любит Кэтрин". Принц Уильям с женой потискали собаку-терапевта в госпитале. Фото
"Фотки с Алфи такие милые", "У-у, собачка любит Кэтрин". Принц Уильям с женой потискали собаку-терапевта в госпитале. Фото
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени
"Секси киска". 40-летняя супермодель Амбросио показала грудь в комбинезоне с прозрачным декольте
"Секси киска". 40-летняя супермодель Амбросио показала грудь в комбинезоне с прозрачным декольте
  "Аромат на весь дом". Кулинарный блогер показала, как приготовить слоеный пирог с творогом
  "Аромат на весь дом". Кулинарный блогер показала, как приготовить слоеный пирог с творогом
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  "У меня дома много разной синьки есть". Усик рассказал, как относится к алкоголю
  "У меня дома много разной синьки есть". Усик рассказал, как относится к алкоголю
"Юный блогер работает". 75-летняя Порывай показала Королеву без макияжа и в "супер-пупер-сапоге"
"Юный блогер работает". 75-летняя Порывай показала Королеву без макияжа и в "супер-пупер-сапоге"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова задрала платье и подняла ноги перед камерой (179342)
2
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (123625)
3
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (108401)
4
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (96955)
5
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (84140)
6
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (73382)
7
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (54788)
8
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (52006)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS