В правительстве Нидерландов заявили о готовности разблокировать поставки оборонительного оружия Украине

Хукстра отметил, что ранее Германия при поддержке Нидерландов блокировала запрос Украины о поставках оборонительного вооружения через НАТО, поскольку, как сочли в этих странах, такие поставки потенциально могут усилить конфликт. Теперь в Нидерландах считают, что ситуация изменилась.

"Контекст меняется почти ежедневно... Если будет запрос через НАТО, мы отнесемся к нему с пониманием", – сказал Хукстра. По его словам, сейчас такого запроса от Украины нет.

По словам министра, если запрос на поставку оружия будет сделан непосредственно в Нидерланды, он будет проверен на соответствие действующим в стране критериям экспорта вооружений.

По данным издания, большинство в Палате представителей Нидерландов приветствует оборонительную военную поддержку Украины. Депутаты от "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) и партии "Демократы 66" Рубен Брекельманс и Сьорд Сьордсма заявили, что Нидерланды "должны быть открыты для такой просьбы Украины". Член "Христианско-демократического призыва" (CDA) Агнес Малдер оставляет "возможность открытой", но считает, что кабинет министров не должен использовать ее немедленно. По словам депутата Кати Пири, Лейбористская партия не против поставок оборонительного оружия.

Хукстра сообщил также, что на начало февраля запланирован совместный визит премьер-министра Марка Рютте и главы МИД Нидерландов в Украину. "VVD не считает, что они должны прибыть туда с пустыми руками", – отмечает издание.

Algemeen Dagblad обращает внимание, что Нидерланды также помогают Украине по программе реабилитации раненым украинским воинам.

Новый кабмин в Нидерландах был приведен к присяге 10 января 2022 года, сообщалось на сайте правительства. Оно представляет собой коалицию четырех партий и включает в себя 20 министров и девять госсекретарей. Возглавляет его, четвертый раз подряд, Марк Рютте.