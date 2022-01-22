Посол Украины в Лондоне допустил приглашение британских военных в случае российского вторжения в Украину

Пристайко: Россия создает этот туман войны, просто используя как рычаг в переговорах Фото: EPA

По словам посла, сейчас есть состояние неопределенности.

"Видите ли, Россия создает этот туман войны, просто используя как рычаг в переговорах. Наша задача и наших партнеров – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны", – рассказал он.

Дипломат заявил, что такими методами могут быть "переговоры и компромисс, наверное".

"С другой стороны, это может быть жесткая позиция и поддержка оружием, политическая поддержка наших партнеров. Например, вчера меня спросили: пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, с учетом того, что нам грозят вооруженные силы значительно больше, чем наши. Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на нашей территории", – сказал Пристайко.