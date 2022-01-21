"Время истекает, Иран наращивает ядерную спираль эскалации". Бербок и Блинкен заявили, что переговоры с Ираном по ядерной сделке находятся в решающей фазе

"Иран продолжает расширять свою ядерную программу. Это окно для решения все больше движется к закрытию... Переговоры в Вене вступили в решающую фазу, у нас в прямом смысле этого слова истекает время, потому что параллельно с продолжающимися переговорами Иран наращивает ядерную спираль эскалации. Обогащение урана до уровня 60%, достигнутое Ираном, не имеет себе равных для страны, у которой нет ядерного оружия. Этому нет правдоподобного объяснения, и Иран не пытался предоставить такое правдоподобное объяснение", – сказала Бербок.
Блинкен отметил, что в Вене проходит восьмой раунд переговоров с Ираном, эта тема обсуждается также между США, Германией, Великобританией, Францией и Евросоюзом в целом в лице его Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Бербок добавила, что обсуждала данный вопрос в ходе встречи с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым, а также главой МИД Китая Ван И, который, как ожидается, поднимет эту тему на переговорах с Ираном.
"Время уходит. Если соглашение не будет достигнуто в ближайшие недели, ядерные достижения Ирана, которые возобновились после того, как мы вышли из соглашения, лишат нас возможности вернуться к СВПД... Чем дольше это будет продолжаться, тем больше Иран будет продвигать свою ядерную программу... И тем короче и короче будет становиться так называемое время прорыва, то есть время, которое потребуется Ирану для производства достаточного количества расщепляющегося материала для ядерного оружия", – подчеркнул Блинкен.
По его оценке, в течение нескольких недель решится, возможно ли еще вернуться к взаимному соблюдению соглашения. Глава Госдепа считает, что на данный момент возврат к СПВД все еще возможен.
"Мы видели, я бы сказал, некоторый скромный прогресс в переговорах за последние пару недель, но мы не там, где должны быть. И если мы не доберемся туда в ближайшее время, нам придется пойти другим путем. Это мы обсуждали [в Берлине] с нашими союзниками и партнерами", – сказал Блинкен.
По его словам, США подробно обсудили с Германией, Францией и Великобританией шаги, которые они вместе предпримут, если Иран откажется вернуться к соблюдению соглашения "на условиях, приемлемых для всех нас".
Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.
8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.
Бывший иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.
6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.
В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.
В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января 2021 года говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.
Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.
Запасы высокообогащенного урана в Иране при новом правительстве страны выросли в четыре раза, до 10 кг к сентябрю 2021 года, указали в МАГАТЭ.
В Израиле заявляли, что Иран способен к концу 2021 года произвести достаточное количество материала для создания ядерной бомбы.