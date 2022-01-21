"Время истекает, Иран наращивает ядерную спираль эскалации". Бербок и Блинкен заявили, что переговоры с Ираном по ядерной сделке находятся в решающей фазе

"Иран продолжает расширять свою ядерную программу. Это окно для решения все больше движется к закрытию... Переговоры в Вене вступили в решающую фазу, у нас в прямом смысле этого слова истекает время, потому что параллельно с продолжающимися переговорами Иран наращивает ядерную спираль эскалации. Обогащение урана до уровня 60%, достигнутое Ираном, не имеет себе равных для страны, у которой нет ядерного оружия. Этому нет правдоподобного объяснения, и Иран не пытался предоставить такое правдоподобное объяснение", – сказала Бербок.

Блинкен отметил, что в Вене проходит восьмой раунд переговоров с Ираном, эта тема обсуждается также между США, Германией, Великобританией, Францией и Евросоюзом в целом в лице его Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Бербок добавила, что обсуждала данный вопрос в ходе встречи с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым, а также главой МИД Китая Ван И, который, как ожидается, поднимет эту тему на переговорах с Ираном.

"Время уходит. Если соглашение не будет достигнуто в ближайшие недели, ядерные достижения Ирана, которые возобновились после того, как мы вышли из соглашения, лишат нас возможности вернуться к СВПД... Чем дольше это будет продолжаться, тем больше Иран будет продвигать свою ядерную программу... И тем короче и короче будет становиться так называемое время прорыва, то есть время, которое потребуется Ирану для производства достаточного количества расщепляющегося материала для ядерного оружия", – подчеркнул Блинкен.

По его оценке, в течение нескольких недель решится, возможно ли еще вернуться к взаимному соблюдению соглашения. Глава Госдепа считает, что на данный момент возврат к СПВД все еще возможен.

"Мы видели, я бы сказал, некоторый скромный прогресс в переговорах за последние пару недель, но мы не там, где должны быть. И если мы не доберемся туда в ближайшее время, нам придется пойти другим путем. Это мы обсуждали [в Берлине] с нашими союзниками и партнерами", – сказал Блинкен.

По его словам, США подробно обсудили с Германией, Францией и Великобританией шаги, которые они вместе предпримут, если Иран откажется вернуться к соблюдению соглашения "на условиях, приемлемых для всех нас".