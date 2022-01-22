Кулеба: Украине известны ключевые элементы санкционного пакета против РФ в случае ее вторжения

По словам министра, "любое вторжение любого объема должно получить ответ" и со стороны США прозвучала позиция, что любое вторжение будет иметь цену для России.

Он сообщил, что обсуждал вопрос санкций против России с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Скажем так. Украине известны ключевые элементы санкционного пакета. Но в дипломатии есть правило: ничто не согласовано, пока все не согласовано. Поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Из того, что есть на столе, что есть на переговорах, – это действительно болезненные для Российской Федерации вещи. Очень болезненные!" – заявил глава МИД.