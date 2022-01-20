Включая "зеленых человечков", кибератаки и атаки "в серой зоне". Байден объяснил, в каком случае США применят санкции против РФ

РФ не раз использовала для осуществления агрессии меры, отличные от открытых военных действий, заявил Байден Фото: EPA

"Если любые российские подразделения пересекут украинскую границу, это вторжение", – заявил он и предупредил, что такое вторжение будет встречено "суровым и скоординированным ответом", который подробно обсуждался с союзниками США и был четко изложен Путину.

По словам американского президента, Вашингтон бдительно следит за ситуацией на случай развития других сценариев.

"Россия не раз использовала для осуществления агрессии меры, отличные от открытых военных действий. Военизированные тактики, так называемые нападения в серой зоне и действия российских солдат, не одетых в российскую форму. Мы должны быть готовы реагировать и на такие действия решительным и сплоченным образом, используя весь спектр имеющихся в нашем распоряжении инструментов", – добавил он.