"Нет договорных обязательств перед Украиной". Байден не планирует отправлять военных в Украину в случае вторжения России – Associated Press

Война с Россией для США была бы огромной авантюрой, учитывая ее потенциал расширения в Европе, пишет АР Фото: ЕРА

Как пишет агентство, начало войны против России в Украине может "надолго связать силы и ресурсы США и привести к тяжелым человеческим жертвам с неопределенным исходом".

В то же время администрация Байдена, как сообщается, пытается "сосредоточить внимание на Китае как на главной угрозе безопасности".

"У США нет договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая ее потенциал расширения в Европе, дестабилизации региона и эскалации до пугающей точки риска обмена ядерными ударами", – пишет издание.

Однако есть свои риски в недостаточном реагировании на агрессию России, которое может свидетельствовать о "молчаливом согласии с будущими действиями России против других стран Восточной Европы, таких как прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва", отмечает АР.