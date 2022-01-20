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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нет договорных обязательств перед Украиной". Байден не планирует отправлять военных в Украину в случае вторжения России – Associated Press

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Война с Россией для США была бы огромной авантюрой, учитывая ее потенциал расширения в Европе, пишет АР
Война с Россией для США была бы огромной авантюрой, учитывая ее потенциал расширения в Европе, пишет АР
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное вторжение России в Украину отправкой военных. Об этом 20 января сообщило агентство Associated Press.

Как пишет агентство, начало войны против России в Украине может "надолго связать силы и ресурсы США и привести к тяжелым человеческим жертвам с неопределенным исходом".

В то же время администрация Байдена, как сообщается, пытается "сосредоточить внимание на Китае как на главной угрозе безопасности".

"У США нет договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая ее потенциал расширения в Европе, дестабилизации региона и эскалации до пугающей точки риска обмена ядерными ударами", – пишет издание.

Однако есть свои риски в недостаточном реагировании на агрессию России, которое может свидетельствовать о "молчаливом согласии с будущими действиями России против других стран Восточной Европы, таких как прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва", отмечает АР.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, США, Украина, война, военные, агрессия, нападение, оборона, вторжение, жертвы, президент
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