Навальный заявил, что Путин требует "гарантий безопасности" и угрожает эскалацией, чтобы добиться уступок от Запада

Путин 23 декабря в ответ на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, говорил, что действия Москвы зависят от обеспечения безопасности России Фото: EPA

На вопрос о переговорах, оппозиционер ответил, что Запад раз за разом попадает в ловушку Путина. По мнению Навального, российский президент выдвигает "безумные смехотворные требования вроде нынешних – о том, что он и [президент США Джо] Байден должны сесть в сигарной комнате и решить судьбу Европы, как будто на дворе 1944 год".

Оппозиционер отметил, что США вместо того, чтобы игнорировать такие требования, принимают путинскую повестку и "бегут организовывать какие-то встречи, прямо как перепуганный школьник, которого забуллил старшеклассник", параллельно угрожая санкциями.

По мнению Навального, Путин такой реакции и добивается. Ведь обратное предполагает: не нападешь на Украину, то санкции не введут, объяснил оппозиционер. В таком случае Путин может не опасаться уже почти принятых санкций против его друзей.

Оппозиционер считает, что Путин проводит с американским истеблишментом схему: угроза эскалации – торговля – откат.