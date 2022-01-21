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Посол Украины призвал правительство ФРГ отключить Россию от SWIFT

Россию надо отключить от SWIFT, чтобы вовремя предотвратить огромную войну посреди Европы, отметил Мельник
Россию надо отключить от SWIFT, чтобы вовремя предотвратить огромную войну посреди Европы, отметил Мельник
Фото: germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом он заявил в комментарии Spiegel, опубликованном 21 января.

Украинцы "призывают правительство "светофорной коалиции" отложить в сторону все опасения и отключить Россию от SWIFT", – отметил Мельник.

По его мнению, эта жесткая мера должна "остаться в арсенале "адских санкций" против РФ в случае ее вторжения в Украину".

"Россию надо отключить от платежной системы SWIFT – как действенный сдерживающий [президента РФ Владимира] Путина инструментарий… чтобы вовремя предотвратить огромную войну посреди Европы", – написал в Twitter Мельник.

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.

В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, "от которых США раньше воздерживались", в случае агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.

В Европарламенте заявляли, что "ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT", еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Немецкое издание Handelsblatt 17 января 2022 года сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ (источники Reuters в Белом доме опровергали это). В Белом доме заявили, что США не отказываются от идеи отключить РФ от SWIFT в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, санкции, банки, правительство, ФРГ, агрессия, призыв, угрозы, коалиция, SWIFT, Андрей Мельник, украинцы, посольство Украины, президент, российские банки, посол
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