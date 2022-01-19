США не отказываются от идеи отключить РФ от SWIFT – Псаки

Псаки: На наш взгляд, ни один вариант не исключен Фото: ЕРА

Журналисты упомянули о публикации немецкого издания Handelsblatt, которое 17 января сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ (источники Reuters в Белом доме опровергали это).

Представители медиа спросили, правдива ли информация о том, что идея отключить РФ от SWIFT "на данный момент практически не рассматривается".

"На наш взгляд, ни один вариант не исключен. Мы продолжаем тесные консультации с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину", – ответила Псаки.