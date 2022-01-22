"ЕС готов укреплять партнерство". Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским безопасность и энергетику

Речь шла о развитии ситуации с безопасностью у границ Украины, а также о вызовах для европейской энергетической безопасности, Зеленский обратил внимание на угрозы для Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск газопровода "Северного потока – 2", сообщили в ОП.
Также Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за последовательную поддержку Украины и четкую позицию относительно необходимости ужесточения санкций Евросоюза в отношении РФ. "Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта", – говорится в сообщении.
Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую оказывает Европейский Союз Политики обсудили расширение дальнейшей финансовой помощи Украине.
В свою очередь фон дер Ляйен заявила в Twitter, что в ходе разговора с Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово.
"Поговорила с президентом Зеленским. ЕС твердо на стороне Украины. Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и укреплять партнерство в сфере энергетики", – написала она.
I just talked to President @ZelenskyyUa.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2022
The EU is firmly on Ukraine’s side.
We discussed the current security situation.
The EU is ready to provide further financial support to Ukraine and to reinforce our energy partnership.
В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи. Первый транш размером €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.
В целом Украина в 2014–2021 году получила в рамках реализации пяти программ €5,01 млрд кредитной помощи от ЕС, сообщали в Минфине Украины.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что Киев договорится о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года.