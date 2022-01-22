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"ЕС готов укреплять партнерство". Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским безопасность и энергетику

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Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку
Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Речь шла о развитии ситуации с безопасностью у границ Украины, а также о вызовах для европейской энергетической безопасности, Зеленский обратил внимание на угрозы для Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск газопровода "Северного потока – 2", сообщили в ОП.

Также Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за последовательную поддержку Украины и четкую позицию относительно необходимости ужесточения санкций Евросоюза в отношении РФ. "Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта", – говорится в сообщении. 

Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую оказывает Европейский Союз Политики обсудили расширение дальнейшей финансовой помощи Украине.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила в Twitter, что в ходе разговора с Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово.

"Поговорила с президентом Зеленским.  ЕС твердо на стороне Украины. Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и укреплять партнерство в сфере энергетики", – написала она.

Контекст:

В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи. Первый транш размером €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

В целом Украина в 2014–2021 году получила в рамках реализации пяти программ €5,01 млрд кредитной помощи от ЕС, сообщали в Минфине Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что Киев договорится о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года.

Теги: санкции, Еврокомиссия, энергетика, помощь, Европейский союз, Владимир Зеленский, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, финансы, ЕС
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