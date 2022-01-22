"ЕС готов укреплять партнерство". Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским безопасность и энергетику

Речь шла о развитии ситуации с безопасностью у границ Украины, а также о вызовах для европейской энергетической безопасности, Зеленский обратил внимание на угрозы для Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск газопровода "Северного потока – 2", сообщили в ОП.

Также Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за последовательную поддержку Украины и четкую позицию относительно необходимости ужесточения санкций Евросоюза в отношении РФ. "Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта", – говорится в сообщении.

Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую оказывает Европейский Союз Политики обсудили расширение дальнейшей финансовой помощи Украине.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила в Twitter, что в ходе разговора с Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово.

"Поговорила с президентом Зеленским. ЕС твердо на стороне Украины. Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и укреплять партнерство в сфере энергетики", – написала она.

I just talked to President @ZelenskyyUa.



The EU is firmly on Ukraine’s side.



We discussed the current security situation.



The EU is ready to provide further financial support to Ukraine and to reinforce our energy partnership. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2022