Украина рассчитывает договориться о макрофинансовой помощи от ЕС в первой половине года – вице-премьер Стефанишина

С 2014 года Украина получила в рамках реализации пяти программ €5,01 млрд кредитной помощи от ЕС Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Вице-премьер подчеркнула, что эта программа является понятным и стабильным механизмом получения средств.

"Это одна из наиболее стабильных финансовых программ, которая из года в год позволяет планировать соответствующие расходы на развитие. Кроме того, мы уже выстроили определенную практику согласования с Европейским союзом условий получения каждого транша такой макрофинансовой помощи", – сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина выполнила все условия и получила денежные средства в полном объеме в рамках предыдущей, пятой программы.

"Мы не имели представления, нужна ли нам шестая программа, когда подписывали соглашение о пятой программе, но сейчас мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС… Мы готовы к шестой программе. Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи будет заключена уже в первой половине 2022 года", – заявила она.