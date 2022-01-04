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Украина рассчитывает договориться о макрофинансовой помощи от ЕС в первой половине года – вице-премьер Стефанишина

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С 2014 года Украина получила в рамках реализации пяти программ &euro;5,01 млрд кредитной помощи от ЕС
С 2014 года Украина получила в рамках реализации пяти программ €5,01 млрд кредитной помощи от ЕС
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что Киев договорится о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года. Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер подчеркнула, что эта программа является понятным и стабильным механизмом получения средств.

"Это одна из наиболее стабильных финансовых программ, которая из года в год позволяет планировать соответствующие расходы на развитие. Кроме того, мы уже выстроили определенную практику согласования с Европейским союзом условий получения каждого транша такой макрофинансовой помощи", – сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина выполнила все условия и получила денежные средства в полном объеме в рамках предыдущей, пятой программы.

"Мы не имели представления, нужна ли нам шестая программа, когда подписывали соглашение о пятой программе, но сейчас мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС… Мы готовы к шестой программе. Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи будет заключена уже в первой половине 2022 года", – заявила она.

Контекст:

В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи, "чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса".

Первый транш размером €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

В целом Украина в 2014–2021 году получила в рамках реализации пяти программ €5,01 млрд кредитной помощи от ЕС, сообщали в Минфине Украины.

Теги: помощь, кредиты, финансы, Евросоюз, вице-премьер, Ольга Стефанишина, макрофинансовая помощь, ЕС
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