Председатель Еврокомиссии: Мы введем масштабные санкции против РФ в случае дальнейшей эскалации в Украине

Она подтвердила поддержку Евросоюзом Украины в противостоянии российской агрессии и предупредила Кремль о возможных последствиях в случае нового вторжения.

"Начинаются трудные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но мы не принимаем попыток разделить Европу на сферы влияния. Мы поддерживаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами", – написала фон дер Ляйен.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

17 января 2022 года стало известно, что США и Европейский союз не рассматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину.

19 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 19 января провели телефонный разговор о ситуации с безопасностью вокруг Украины.