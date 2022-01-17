Российский журналист Гаврилов считает оправданными любые санкции США против РФ

Даже запрет на импорт в Россию американской техники, в том числе продукции Apple, является оправданным, если это поможет избежать полномасштабной войны с Украиной, убежден Андрей Гаврилов Фото: Andrei Gavrilov / Facebook

"Я против войны с Украиной, что бы там ни было. Вонь этой идеи, что возможна война с Украиной, носится так давно. Я даже в своем архиве недавно нашел фото маршей по Бульварному кольцу в Москве, где было написано: "Руки прочь от Украины", "Нет войне" и так далее. Уже тогда были антивоенные демонстрации. Это было время, когда антивоенные демонстрации еще не были запрещены", – сказал Гаврилов.





Он также добавил, что независимо от того, насколько сложные сейчас отношения между Украиной и Россией, "не может быть такого, чтобы наши танки еще раз пересекли границу соседнего государства".





"Поэтому, если любые акции невоенного характера каким-то образом препятствуют этому, я буду всегда их поддерживать. Будут ли они называться санкциями, или 154-м китайским предупреждением – это все я поддержу. Пока нет крови, пока нет выстрелов, можно пытаться не допустить, чтобы это случилось", – подчеркнул журналист.





Гаврилов также убежден, что даже если США введут запрет на импорт электроники в РФ, это стоит того, чтобы предотвратить начало военного наступления российских войск в Украину.





"И даже если в эти санкции входит запрет на электронику, на ноутбуки Apple, iPhone и прочее – это будет серьезным ударом. Потому что даже если мы научимся собирать iP hone где-нибудь в Новоурюпинске, то все равно деталей у нас нет, их приходилось бы импортировать. Но даже в таком случае – ничего, можем общаться кнопочными телефонами", – считает журналист.





Андрей Гаврилов – известный советский и российский музыкальный журналист, синхронный переводчик фильмов с английского и французского языков. С 2008 года ведет программу на "Радио Свобода". С 2014-го – на радио "Серебряный дождь".



