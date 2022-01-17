Российский журналист Гаврилов считает оправданными любые санкции США против РФ

"Я против войны с Украиной, что бы там ни было. Вонь этой идеи, что возможна война с Украиной, носится так давно. Я даже в своем архиве недавно нашел фото маршей по Бульварному кольцу в Москве, где было написано: "Руки прочь от Украины", "Нет войне" и так далее. Уже тогда были антивоенные демонстрации. Это было время, когда антивоенные демонстрации еще не были запрещены", – сказал Гаврилов.
Он также добавил, что независимо от того, насколько сложные сейчас отношения между Украиной и Россией, "не может быть такого, чтобы наши танки еще раз пересекли границу соседнего государства".
"Поэтому, если любые акции невоенного характера каким-то образом препятствуют этому, я буду всегда их поддерживать. Будут ли они называться санкциями, или 154-м китайским предупреждением – это все я поддержу. Пока нет крови, пока нет выстрелов, можно пытаться не допустить, чтобы это случилось", – подчеркнул журналист.
Гаврилов также убежден, что даже если США введут запрет на импорт электроники в РФ, это стоит того, чтобы предотвратить начало военного наступления российских войск в Украину.
"И даже если в эти санкции входит запрет на электронику, на ноутбуки Apple, iPhone и прочее – это будет серьезным ударом. Потому что даже если мы научимся собирать iPhone где-нибудь в Новоурюпинске, то все равно деталей у нас нет, их приходилось бы импортировать. Но даже в таком случае – ничего, можем общаться кнопочными телефонами", – считает журналист.
Андрей Гаврилов – известный советский и российский музыкальный журналист, синхронный переводчик фильмов с английского и французского языков. С 2008 года ведет программу на "Радио Свобода". С 2014-го – на радио "Серебряный дождь".
Контекст:
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности". 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".
Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.
13 января спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение США новых санкций против России будут расценивать как разрыв отношений, сообщают "РИА Новости". По словам Пескова, РФ "неминуемо" ответит на американские санкции, если они будут введены.