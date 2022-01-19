Кулеба и Боррель обсудили введение ЕС жестких санкций против России на случай дальнейшей эскалации – МИД

Боррель сказал Кулебе, что в ЕС понимают: только сильный пакет сдерживания остановит Россию Фото: ЕРА

Собеседники говорили о пакете комплексного сдерживания России, в частности – о подготовке жестких санкций ЕС против РФ в случае дальнейшей эскалации, говорится в релизе.

Разговор состоялся в преддверии совета Евросоюза 24 января и на фоне "активных дипломатических усилий Украины, США и ЕС", целью которых является избежание дальнейшей эскалации со стороны России.

"Каждая страна Европейского союза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия – это проявить твердость и действовать единым фронтом из Украины", – подчеркнул Кулеба.

Боррель рассказал главе украинского МИД об итогах встречи министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних", которая прошла во французском Бресте на прошлой неделе. Как сказано в релизе, дипломат заявил, что в Евросоюзе "царит четкое понимание: только сильный пакет сдерживания остановит Россию".

Кулеба заверил, что, хотя уровень российской угрозы и повышен, ситуация находится под контролем.