"Путин не будет действовать предсказуемо". Климкин прокомментировал слова Зеленского о возможной оккупации Харькова

"Зеленский в интервью говорит, что Харьков может быть оккупирован Россией. Не исключаю, что у него есть конфиденциальные данные или оценка в поддержку этого сценария российской агрессии. [...] Большинство достойных уважения экспертов считают уязвимым украинский юг", – написал он.

Украинский дипломат считает, что президент России Владимир "Путин не будет действовать предсказуемо и готов ко всему", но именно вокруг юга Украины "много интересов Путина: от воды в Крым до создания Новороссии".

"Не стоит давать харьковчанам ощущение, что они более уязвимы, а другим – ощущение, что они могут "расслабиться". Харьков уже отбил Антимайдан и многое может. Это точно не самая простая цель для Путина", – объяснил Климкин.