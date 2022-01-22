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Кулеба: Заявления Германии разочаровывают. Немецкие партнеры должны прекратить подрывать единство и поощрять Путина к новому нападению

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Кулеба подчеркнул, что сейчас важно единство Запада по отношению к России, которое подрывает Германия
Кулеба подчеркнул, что сейчас важно единство Запада по отношению к России, которое подрывает Германия
Фото: EPA

Последние заявления топ-чиновников Германии относительно передачи Украине оборонного оружия, возвращения Крыма и санкций против РФ не соответствуют уровню отношений с Украиной и вредят усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Заявление опубликовано в его Twitter.

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия (в частности, с помощью предоставления разрешения на это третьим сторонам), бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России, для достижение которой и сдерживания РФ страны прилагают огромные усилия.

"Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять [президента РФ] Владимира Путина к новому нападению на Украину", – написал глава МИД.

При этом он подчеркнул, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", – отметил он.

Контекст:

21 января командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется", а Путин на самом деле хочет уважения, которого, "возможно, заслуживает". В МИД Украины заявили о неприемлемости таких высказываний и потребовали разъяснений от немецкого правительства.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок неоднократно заявляла, что Германия не поддерживает идею предоставления Украине оружия и это "закреплено в истории". В 2021 году Германия также блокировала закупки Украиной оружия через Агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA). Это произошло еще при предыдущем немецком правительстве, но новое не изменило ситуацию.

Бербок также заявила в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, опубликованном 21 января, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT. По ее мнению, такое решение может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но необязательно наиболее действенным. Министр пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".

Теги: Россия, Германия, Крым, оружие, военная помощь, SWIFT, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине
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