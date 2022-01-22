Кулеба: Заявления Германии разочаровывают. Немецкие партнеры должны прекратить подрывать единство и поощрять Путина к новому нападению

Кулеба подчеркнул, что сейчас важно единство Запада по отношению к России, которое подрывает Германия Фото: EPA

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия (в частности, с помощью предоставления разрешения на это третьим сторонам), бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", – написал Кулеба.

Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT — не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 22, 2022

Он подчеркнул, что сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России, для достижение которой и сдерживания РФ страны прилагают огромные усилия.

"Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять [президента РФ] Владимира Путина к новому нападению на Украину", – написал глава МИД.

При этом он подчеркнул, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", – отметил он.