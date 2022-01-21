Блинкен и Шольц встретились и обсудили Россию и Китай

Шольц и Блинкен подтвердили готовность "ввести жесткие меры" в случае, если Россия усилит агрессию против Украины Фото: EPA

Политики обсудили общие позиции в отношении жестких последствий для России в случае усиления ее агрессии против Украины, а также вызовы со стороны Китая.

"Канцлер и госсекретарь вновь заявили о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также совместную приверженность введению жестких мер в случае, если Россия усилит агрессию против Украины", – говорится в пресс-релизе.

Фото: EPA

Отмечается, что они также обсудили "вызовы, которые представляет Китайская народная республика".

Кроме того, Блинкен и Шольц затронули тему восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Они, в частности, заявили о необходимости оперативно вернуться к выполнению обязательств по ядерному соглашению, пока не станет слишком поздно.