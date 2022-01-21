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Блинкен и Шольц встретились и обсудили Россию и Китай

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Шольц и Блинкен подтвердили готовность "ввести жесткие меры" в случае, если Россия усилит агрессию против Украины
Шольц и Блинкен подтвердили готовность "ввести жесткие меры" в случае, если Россия усилит агрессию против Украины
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Олаф Шольц 20 января встретились в Берлине. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Политики обсудили общие позиции в отношении жестких последствий для России в случае усиления ее агрессии против Украины, а также вызовы со стороны Китая.

"Канцлер и госсекретарь вновь заявили о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также совместную приверженность введению жестких мер в случае, если Россия усилит агрессию против Украины", – говорится в пресс-релизе.

Фото: EPA
Фото: EPA

Отмечается, что они также обсудили "вызовы, которые представляет Китайская народная республика".

Кроме того, Блинкен и Шольц затронули тему восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Они, в частности, заявили о необходимости оперативно вернуться к выполнению обязательств по ядерному соглашению, пока не станет слишком поздно.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

12 января на сайте Сената США опубликовали новый пакет санкций, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины". Они коснутся лично президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января предостерег РФ от вторжения в Украину. "Если [россияне] сделают то, что они способны сделать, это станет катастрофой для РФ. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал американский президент.

Теги: США, Германия, Иран, Китай, санкции, Госдепартамент США, ФРГ, КНР, Энтони Блинкен, российская агрессия, война в Украине, Олаф Шольц
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