Украина не будет снова платить кровью за неспособность стран Запада быстро делать выводы о действиях РФ – Кулеба

РФ способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 20 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция… Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение. Поэтому мы не примем никакие попытки, если они будут, объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания вторжения России, потому что недостаточно большое вторжение или недостаточно доказательств, что это российские солдаты. Может, это снова фермеры, шахтеры или вообще неизвестные "зеленые человечки", – сказал Кулеба.

По его словам, все это Украина уже давно прошла – "все эти уроки истории изучены".

"Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях РФ. Мы об этом говорим откровенно. У меня нет никаких сомнений ни в том, что США поддерживают нас… ни в том, что поддерживают не только словами, но и конкретными делами. Ни в том, что в случае начала активных боевых действий у США и ЕС не будет другого выбора, как применить жесткие санкции против России", – подчеркнул Кулеба.