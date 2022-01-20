Резников: США, Британия и европейские партнеры могут сделать больше для нашей обороны. Но санкции против РФ нужно вводить до вторжения в Украину

Резников: Думаю, что ответ на гибридные нападения будет также гибридный Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

"Думаю, что ответ на гибридные нападения будет также гибридный. Я уверен, что США и Британия вместе с европейскими партнерами могут сделать больше для нашей обороны. Я имею в виду – в экономической сфере, то есть санкции. И очень важно сделать это до вторжения, а не после. Мы можем остановить [Россию] и сдерживать", – подчеркнул Резников.

Он считает, что страны Запада могли бы заморозить "огромные состояния российских олигархов, принадлежащих к ближайшему окружению президента России".

"Думаю, официальные финансовые агентства стран Европы и США могли бы показать им, что заморозить счета с их состоянием – очень просто", – сказал министр.

12 января на сайте Сената США опубликовали новый пакет санкций, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины". Они коснутся лично президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января предостерег РФ от вторжения в Украину.

"Если [россияне] сделают то, что они способны сделать, это станет катастрофой для РФ. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал американский президент.

Он добавил, что РФ "никогда не сталкивалась с санкциями, которые США пообещали ввести".

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам США в ходе встречи 17 января, что санкции после вторжения России в Украину не имеют смысла. По его мнению, рестрикции нужно ввести сейчас.