Блинкен об отказе ФРГ поставлять оружие Украине: Разные страны помогают по-разному. Это нормально

Блинкена спросили, должна ли Германия поставлять оружие Украине из-за агрессии РФ.

"Каждая страна самостоятельно решает, каким образом она оказывает помощь странам-партнерам, таким как Украина. Что касается Соединенных Штатов, то мы годами поставляли Украине оборонную военную технику. Мы продолжаем это делать, – ответил госсекретарь США. – Разные страны помогают Украине по-разному. Это нормально".

У Блинкена уточнили, допускает ли он, что Германия "будет указывать на свою историю и воздерживаться от поставок оружия".

"Это суверенные решения, которые должны принимать все союзники и партнеры, – как они решат оказывать помощь. Но ясно одно: мы находимся в максимально возможной координации и сотрудничестве, когда дело доходит до решения вызова, который Россия ставит перед Украиной прямо сейчас. Я не могу припомнить на своем собственном опыте случая, когда проводились бы более тесные консультации по вопросу большой важности и вызову нашей общей безопасности", – отметил глава внешнеполитического ведомства США.