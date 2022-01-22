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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Командующий ВМС Германии заявил, что Крым "потерян и никогда не вернется". МИД Украины потребовал объяснений

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Крым может быть потерян "только в воображении" немецкого вице-адмирала, заявили в МИД
Крым может быть потерян "только в воображении" немецкого вице-адмирала, заявили в МИД
Фото: depositphotos.com

Командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах во время дискуссии в индийском аналитическом центре Manohar Parrikar IDSA, которая состоялась 21 января, высказал мнение, что Крым "не вернется" Украине. Трансляция мероприятия велась в Facebook.

Он высказал мнение, что Украина не соответствует требованиям для вступления в НАТО, так как Донбасс "оккупирован российской армией или теми, кого они называют повстанцами".

Президент России Владимир Путин на самом деле хочет уважения, считает немецкий вице-адмирал.

"Предоставить кому-то уважение – это низкая цена или вообще отсутствие цены. Это легко – дать ему уважение, которого он требует и, возможно, заслуживает", – продолжил он.

Шенбах сказал, что Россия – старая и важная страна, которая нужна Германии и Индии в противостоянии с Китаем, но отметил: "Эта страна не является демократией с нашей точки зрения".

"Конечно мы не можем согласиться с тем, что Россия делает в Чечне и других местах. Это должно быть рассмотрено, как и то, что происходит в Украине. Крымский полуостров потерян и никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что вопросы политики – это вопросы фактов и эмоций", – добавил он.

Крым может быть потерян "только в воображении" Шенбаха, заявил 22 января в ответ спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Его комментарий обнародован на сайте МИД.

"Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", – заявил Николенко. 

В то время, когда число погибших на Донбассе превысило 14 тыс., а Крым "превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец", слова немецкого вице-адмирала вызывают особое удивление, подчеркнул спикер МИД.

"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности. В этом случае эти пределы грубо нарушены. Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подвергают сомнению суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе", – добавил он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Крым, Украина, МИД Украины, Олег Николенко, Крымская платформа
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