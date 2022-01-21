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"Надеюсь, что Лавров и Путин поразмыслят об этом". Блинкен указал на противоречия в действиях России

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Блинкен отметил, что действия России противоречат ее декларируемым стремлениям
Блинкен отметил, что действия России противоречат ее декларируемым стремлениям
Фото: EPA

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попросил его объяснить точку зрения России на то, каким образом ее действия в последние годы пошли на пользу безопасности страны и ее стратегическим интересам за границей. Об этом Блинкен рассказал на брифинге, который транслировал Госдеп.

В ходе брифинга Блинкен отметил, что у США и России разные взгляды на историю.

"Я сказал министру Лаврову: "Вы сделали столько вещей за последние годы, которые ускорили все, чего, по вашим словам, вы хотели избежать. До вторжения в Украину и оккупации Крыма в 2014 году рейтинг хорошего отношения к РФ в Украине был 70%, а сейчас – 25% или 30%. До 2014 года вступление в НАТО поддерживали 25–30% жителей Украины, а сейчас – 60%", – отметил политик.

Также он добавил, что после окончания холодной войны и до 2014 года Альянс стремился к уменьшению своих сил в Европе, но после 2014 года НАТО снова начал усиливать присутствие на восточном фланге из-за российской агрессии.

Глава Госдепа подчеркнул, что если Россия возобновит активную агрессию против Украины, то это только усилит тренды, которые беспокоят российские власти.

"Я надеюсь, что Лавров и [президент РФ Владимир] Путин поразмыслят об этом", – резюмировал Блинкен.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. В 2008 году на саммите в Бухаресте страны – члены НАТО достигли согласия, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но не установили сроков для этого, говорил Столтенберг в январе 2022 года.

Президент США Джо Байден заявлял, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

17 декабря на фоне наращивания войск на границе с Украиной МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, НАТО, Сергей Лавров, Госдепартамент США, аннексия, Энтони Блинкен, российская агрессия, война в Украине
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