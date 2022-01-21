"Надеюсь, что Лавров и Путин поразмыслят об этом". Блинкен указал на противоречия в действиях России

В ходе брифинга Блинкен отметил, что у США и России разные взгляды на историю.

"Я сказал министру Лаврову: "Вы сделали столько вещей за последние годы, которые ускорили все, чего, по вашим словам, вы хотели избежать. До вторжения в Украину и оккупации Крыма в 2014 году рейтинг хорошего отношения к РФ в Украине был 70%, а сейчас – 25% или 30%. До 2014 года вступление в НАТО поддерживали 25–30% жителей Украины, а сейчас – 60%", – отметил политик.

Также он добавил, что после окончания холодной войны и до 2014 года Альянс стремился к уменьшению своих сил в Европе, но после 2014 года НАТО снова начал усиливать присутствие на восточном фланге из-за российской агрессии.

Глава Госдепа подчеркнул, что если Россия возобновит активную агрессию против Украины, то это только усилит тренды, которые беспокоят российские власти.

"Я надеюсь, что Лавров и [президент РФ Владимир] Путин поразмыслят об этом", – резюмировал Блинкен.