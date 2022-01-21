  "Я опасаюсь провокаций. Мне поступало очень много угроз, серьезных и страшных". Ефросинина рассказала, почему не ездит в Крым

Ведущая призналась, что не ездит в Крым, где родилась и похоронен ее отец, потому что "опасается провокаций".

"Я почему боюсь ездить? Потому что меня там могут не узнать и не знать на крымской границе. Честно, опасаюсь провокаций. У меня двое детей. Мне после моих высказываний против аннексии Крыма поступало очень много угроз, серьезных и страшных. У меня там практически никого не осталось: тетя там живет, двоюродные братья и сестры – они все взрослые люди. Бабушек не стало, а одна бабушка уехала в Питер. Но еще я боюсь, что увижу изменившуюся картинку, потому что все мое детство прошло в Крыму. Я уехала поступать в университет, и для меня Керчь – это такой розовый рай. Я очень боюсь, что увижу перемены в людях", – сказала Ефросинина.

Усик в ответ на это признался, что был на родине в Крыму два года назад. По словам боксера, сейчас там нет той свободы, которая была.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube