"Нет такой свободы, какая была". Усик рассказал о своих впечатлениях от последнего посещения Крыма

У боксера на полуострове осталось много родных и друзей Фото: ЕРА

Усик рассказал, что на полуострове у него осталось много родных и друзей.

"В Крыму я был два года назад, еще до пандемии. У меня там теща, тесть, сестра, племянница. Много ребят, с которыми я общаюсь до сих пор. Я крымских людей воспринимаю солнечными, лучезарными, такими пофигистами. Потеряли мы это, потеряли, я тоже как крымчанин. Нет такой свободы, какая была", – сказал Усик.

Он рассказал о трудностях при пересечении границы с Крымом.

"Ездили на море, отдыхали. Сложно с границами. Кошмарят. Просто кошмарят. Куда вы едете? Зачем едете? А сколько вы там будете? Это "крымская" граница. На нашей украинской границе все замечательно, никаких проблем. Проверили и мы поехали. А на "крымской" бывает очередь большая, очень большая", – подчеркнул боксер.

ВИДЕО