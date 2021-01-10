Ломаченко и Усик вошли в десятку рейтинга лучших боксеров по версии Boxing Scene

Боксерский портал Boxing Scene включил в свой рейтинг украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. По данным портала, в списке Усика 18 побед, а у Ломаченко – 14.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в десятку рейтинга боксерского портала Boxing Scene.

Супертяжеловес Усик занял шестое место, на его счету 18 побед и ни одного поражения. Спортсмен выиграл нокаутом 13 боев. Василий Ломаченко занял девятое место. В списке чемпиона 14 побед и два поражения. 10 боев он выиграл нокаутом.

Лидером рейтинга стал мексиканский боксер Сауль Альварес, у него 54 победы, одна ничья и два поражения. 36 боев спортсмен выиграл нокаутом.