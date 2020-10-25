"Теперь я король". Лопес отказался от реванша с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе, американский боксер Теофимо Лопес рассказал, как после боя с украинцем Василием Ломаченко он подошел к нему и сказал, что это был хороший бой.

Лопес: Я был неизвестным королем. Но теперь прошел коронацию Фото: depositphotos.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не собирается давать реванш бывшему чемпиону мира в трех весовых категориях, украинцу Василию Ломаченко. Об этом он рассказал в комментарии изданию BoxingScene 23 октября.

"Для чего [давать реванш Ломаченко]? К черту его. Я победил честно и очевидно. Я не просто побил его, я победил после 10-месячного простоя, справившись с тем, кого называли лучшим вне зависимости от весовой категории", – цитирует его издание.

Лопес сообщил, что после боя подошел к Ломаченко и поблагодарил за хороший бой. Он обнял его отца Анатолия и пожелал хорошей дороги. Ломаченко не ответил Лопесу любезностью и посмеялся над ним, сказал американский боксер.

"Это его дело, я надрал ему зад. Он сделал мне рассечение, бил меня головой и делал другие вещи, но все в порядке", – прокомментировал Лопес.

По поводу отсутствия Ломаченко на пресс-конференции Лопес сказал, что "это говорит лишь о том, что он за чемпион".

"Теперь я король. Я всегда им был. Я был неизвестным королем. Но теперь прошел коронацию", – приводит издание слова Лопеса.

Поединок Ломаченко и Лопеса продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей, победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. Теперь Лопес является обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса принадлежали Ломаченко).

Ломаченко отказался признавать проигрыш Лопесу по очкам.

Это второе поражение в карьере украинца: в марте 2014 года он уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.