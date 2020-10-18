"Вторую половину я забрал". Ломаченко не признал проигрыш Лопесу

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что пересмотрит дома свой бой с американцем Теофимо Лопесом. По словам украинца, после второй половины боя он включился и поэтому не согласен с решением судей.

Ломаченко: "думал, что выиграю, но результат есть результат" Фото: depositphotos.com (архив)

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался признавать проигрыш по очкам американцу Теофимо Лопесу. Об этом он заявил в интервью после окончания поединка 18 октября, которое транслировали на Youtube-канале Mad Pig.

"Честно говоря, думал, что половина боя у нас была равной. Где-то он выигрывал на один-два раунда, но после второй половины я включился. Вторую половину я считаю, что я забрал", – сказал Ломаченко.

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Видео: Mad Pig / YouTube

Боксер заявил, что хочет дома пересмотреть бой и не согласен с решением судей.

"Я думал, что я выиграю, но результат есть результат. Поэтому я с ним спорить сейчас не собираюсь", – добавил спортсмен.

Поединок Ломаченко и Лопеса продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал Лопес: 116-112, 119-109, 117-111. Теперь Лопес теперь является обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса принадлежали Ломаченко).

Это второе поражение в карьере украинца: в марте 2014 года он уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.