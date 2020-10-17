Ломаченко – Лопес. Онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
Вечером 17 октября (ранним утром 18 октября по киевскому времени) в Лас-Вегасе (США) состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. На кону поединка – титулы чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, The Ring (сейчас ими владеет Ломаченко), а также пояс чемпиона мира в легком весе по версии IBF, который принадлежит Лопесу. "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.