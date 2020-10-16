17 октября Ломаченко проведет против Лопеса чемпионский бой без зрителей

На бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом за чемпионские пояса в четырех боксерских версиях пустят только специальных гостей. Поединок пройдет в Лас-Вегасе (США).

17 октября в американском Лас-Вегасе (штат Невада) состоится бой за чемпионские пояса в легком весе по боксерским версиям WBA, WBC Franchise, WBO и IBF. Об этом 16 октября информирует сайт WBO.

32-летний Ломаченко владеет первыми тремя чемпионскими поясами, 23-летний Лопес – чемпион IBF.

"Будет большой праздник, хотя из-за пандемии, поразившей весь мир, он будет ограничен не более чем 250 специальными гостями, как объявил промоутер Top Rank Боб Арум", – отмечается на сайте WBO.

Издание "ГОРДОН" проведет текстовый онлайн-репортаж поединка. По киевскому времени бой начнется ночью 18 октября.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находится на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции.