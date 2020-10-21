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Менеджер Ломаченко рассказал, почему украинец проиграл Лопесу

Василий Ломаченко потерял неделю спаррингов в тренировочном лагере из-за травмы плеча. Отец и тренер боксера Анатолий Ломаченко по этой причине хотел отменить бой с американцем Теофимо Лопесом, сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас.

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Ломаченко провел 12 раундов в бою с Лопесом
Ломаченко провел 12 раундов в бою с Лопесом
Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас сообщил в комментарии изданию ESPN 21 октября, что травмированное плечо стало причиной поражения украинского боксера в поединке с американцем Теофимо Лопесом.

По его словам, у Ломаченко вылетела целая неделя тренировочного лагеря. И это была неделя спаррингов. Врач сделал боксеру инъекцию и запретил что-либо делать. Но боль вскоре вернулась, пришлось делать еще один укол, уточнил Климас.

Отец и тренер боксера Анатолий Ломаченко хотел отказаться от боя с Лопесом, но Ломаченко-младший был категорически против, сказал менеджер.

В тоже время Ломаченко заинтересован вернуть себе чемпионские титулы и провести поединок-ревашн. Климас полагает, что Ломаченко сможет возобновить тренировки к середине января (2021 года).

Yahoo Sports со ссылкой на хирурга Ломаченко, доктора Нила С. Эль-Аттраче пишет про операцию, которую Ломаченко перенес на правом плече в понедельник, 19 октября.

Хирург сказал, что Ломаченко получил травму, как и во время боя с венесуэльцем Хорхе Линаресом в 2018 году, в котором он завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. После этого боя Василию проводили операцию на плечевом суставе.

Ломаченко, по его словам, сильно ушиб ротаторную манжету плечевого сустава и отколол кусок хряща.Эль-Аттраче прогнозирует полное выздоровление боксера. 

Поединок Ломаченко и Лопеса продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. Теперь Лопес является обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса принадлежали Ломаченко).

Сам Ломаченко не признал проигрыш Лопесу по очкам. 

Это второе поражение в карьере украинца: в марте 2014 года он уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.

Теги: бокс, WBC, WBA, WBO, IBF, Теофимо Лопес, Анатолий Ломаченко, операция, травмы
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