Усик поздравил православных с Рождеством в одежде священника

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик выложил 7 января в Instagram видео, в котором поздравил своих подписчиков с Рождеством.
"Христос народився! Славімо його! Дорогие православные, с праздником Рождества Христова. Здоровья, счастья, любви и радости!" – сказал спортсмен.
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На видео он предстал в одежде, похожей на облачение православного священника, – белом стихаре с золотыми крестами. За боксером видны иконы.
Усику 33 года, он уроженец Симферополя. Был чемпионом мира по четырем версиям в первом тяжелом весе. В 2019 году объявил о переходе в более тяжелую весовую категорию.
Усик называет себя религиозным человеком. Он является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2018 году предстоятель этой церкви митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерение "встать на сторону монахов", если "радикально настроенные люди" пойдут захватывать одну из украинских Лавр.