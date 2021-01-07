Усик поздравил православных с Рождеством в одежде священника

Украинский боксер Александр Усик поздравил христиан восточного обряда с Рождеством на украинском и русском языках.

Усик на видео предстал в стихаре с золотыми крестами Фото: usykaa / Instagram

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик выложил 7 января в Instagram видео, в котором поздравил своих подписчиков с Рождеством.

"Христос народився! Славімо його! Дорогие православные, с праздником Рождества Христова. Здоровья, счастья, любви и радости!" – сказал спортсмен.

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На видео он предстал в одежде, похожей на облачение православного священника, – белом стихаре с золотыми крестами. За боксером видны иконы.

Усику 33 года, он уроженец Симферополя. Был чемпионом мира по четырем версиям в первом тяжелом весе. В 2019 году объявил о переходе в более тяжелую весовую категорию.

Усик называет себя религиозным человеком. Он является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2018 году предстоятель этой церкви митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерение "встать на сторону монахов", если "радикально настроенные люди" пойдут захватывать одну из украинских Лавр.