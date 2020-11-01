Усик выиграл у Чисоры по очкам

Украинец Александр Усик единогласным решением судей признан победителем рейтингового боя против британского супертяжа Дерека Чисоры, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Счет судейских записок: 117–112, 115–113, 115–113. Это 18-я победа украинского тяжеловеса в 18 поединках на профессиональном уровне (13 он выиграл нокаутом). Чисора потерпел десятое поражение в 42 боях.
После победы над Чисорой Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. Сейчас этот пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа.
Подробнее о ходе поединка можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.
A classy display from @Usykaa and an admirable effort from @DerekWarChisora #UsykChisora pic.twitter.com/ECDMoLDyTg— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020