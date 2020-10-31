Усик – Чисора. Онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе
Сегодня вечером в Лондоне на стадионе "Уэмбли" пройдет бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, отложенный из-за пандемии коронавируса. Победитель получит статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Для Усика это второй бой в супертяжелом дивизионе. В прямом эфире поединок покажет видеосервис Megogo, "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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