Усик заявил, что поедет с чемпионскими поясами в оккупированный Крым

В ночь на 26 сентября Усик победил в бою за звание объединенного чемпиона мира Фото: usykaa / Instagram

"Поясов нужно дождаться, чтобы ехать домой. Конечно, я хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру. Я хочу зайти в свой зал, родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня", – сказал Усик.

На вопрос, когда он планирует ехать в Крым, Усик ответил, что не знает.

- У Крим поїдете?

- Пояси треба дочекатися, щоб їхати додому. Звісно, що я хочу побачити тренера, кумів, сестру. Я хочу зайти у свій зал, показати тренеру пояси, подякувати за те, що він колись давно взяв мене до своєї секції та довів до високого рівня. pic.twitter.com/AY0pmq0UUm — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 28, 2021