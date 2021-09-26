Усик сказал, что хотел бы провести реванш с Джошуа в Киеве на НСК "Олимпийский"

Усик: Где бы я реально хотел провести реванш с Джошуа? Блин, на "Олимпийском" в Киеве Фото: EPA

"Где бы я реально хотел? Блин, на "Олимпийском" в Киеве", – сказал Усик на вопрос о реванше.

На вопрос, решится ли Джошуа с ним боксировать, Усик ответил: "Он боец. Я думаю, что да. Он будет пытаться стать лучше. Возможно, решится, возможно, нет. Это его проблемы. Я думаю, что решится", – сказал боксер.