Некоторые пользователи Megogo не могли посмотреть уже оплаченный бой Усика с Джошуа. Сервис пообещал вернуть деньги

В частности, пользователь Андрей Кузнецов написал, что по состоянию на 22.58 трансляция боя так и не была доступна. Другой пользователь Андрей Заставный написал, что его "заклевали знакомые, которым посоветовал купить трансляцию, чтобы "не мучиться с поиском пиратских трансляций".

Скриншот: MEGOGO / Facebook

Пользователь Виталий Коваленко отметил, что у него сервис четыре раза списал деньги, но так и не включил трансляцию боя.

Скриншот: MEGOGO / Facebook

На следующий день после боя в Megogo объяснили, что на одном из их дата-центров произошел сбой, из-за чего в части зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции.

"Стабилизировать ситуацию все же удалось, и это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины. Со своей стороны мы вернем средства всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром", – сказали в сервисе.

Скриншот: MEGOGO / Facebook