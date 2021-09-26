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Усик "на удачу" повесил флаг Украины в раздевалке перед боем с Джошуа. Видео

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Усик на взвешивании оказался легче своего соперника
Усик на взвешивании оказался легче своего соперника
Фото: Александр Усик / Usyk / Facebook

Украинский боксер Александр Усик 25 сентября повесил флаг Украины в раздевалке на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне перед боем с британцем Энтони Джошуа. Соответствующее видео опубликовано на странице lomus_official в Instagram.

Усик вешал украинский флаг вместе с ассистентами. Боксер лично крепил его к стене.

"На удачу!" – сказано в подписи к видео.

Поединок Усика и Джошуа начнется ориентировочно в 0.00 26 сентября. Бой посетят более 60 тыс. зрителей. Билеты на поединок были проданы за сутки.

Церемония взвешивания спортсменов состоялась 24 сентября. Усик оказался легче, чем Джошуа, – соответственно, 100,2 кг и 108,9 кг, отмечало издание "Спортарена".

Прямую телетрансляцию боя будет вести британский телеканал Sky Sports. Цена просмотра – 24,95£.

Официальный телетранслятор поединка в Украине – платформа Megogo, стоимость – от 99 грн.

Контекст:

Александр Усик – заслуженный мастер спорта Украины, олимпийский чемпион (2012 год) и абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Джошуа в последнем поединке в декабре прошлого года в Лондоне нокаутировал в девятом раунде Кубрата Пулева из Болгарии, защитив четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа 20 июля. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Бой посетят более 60 тыс. зрителей. Билеты на поединок были проданы за сутки.

Теги: бокс, Лондон, флаг, Александр Усик, спортсмены, Энтони Джошуа
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