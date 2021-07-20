Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа. Стало известно, где и когда он пройдет

"Дорогу осилит идущий!" – подписал украинец фото, на котором он подписывает контракт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Поединок состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Об этом написали в Instagram сопромоутеры Усика Александр Красюк и британец Эдди Хирн, который также ведет дела Джошуа.

"Два олимпийских чемпиона Лондона 2012 сойдутся в битве за корону в супертяжелом весе. Пусть победит сильнейший и увидимся снова на матче-реванше!" – подчеркнул Красюк.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)