Промоутер Усика рассказал, когда украинец поборется за титул чемпиона мира по боксу

Победитель первого боя между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации, заявил промоутер обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира Александра Усика Эдди Хирн.

Для Хирна важно, чтобы первый бой между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри был за все чемпионские пояса Фото: LOMUS / Facebook

Один из промоутеров украинского боксера Александра Усика, руководитель компании Matchroom Sport, британец Эдди Хирн рассказал в интервью изданию Express, что пояс чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе получит победитель боя между украинцем Усиком и британцем Джо Джойсом, но после первого поединка Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри. Интервью з Хирном опубликовано 15 февраля.

Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO Джошуа и чемпион мира по версии WBC Фьюри близки к подписанию контракта, он предполагает проведение двух боев между британскими боксерами. Ожидается, что их первый бой может состояться летом и будет поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Для Хирна важно, чтобы первый бой Джошуа – Фьюри был за все чемпионские пояса. Победитель поединка, по словам британского промоутера, сделает титул WBO вакантным. Его, в свою очередь, получит победитель боя Усик – Джойс.

Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO после победы над британцем Дереком Чисорой. В рейтинге Всемирной боксерской организации Джо Джойс занимает вторую позицию следом за Усиком.

Сообщалось, что Хирн настроен провести бой Джошуа – Фьюри, украинцу он предлагал бой за титул временного чемпиона.

В январе в рейтинге лучших боксеров мира по версии портала Boxing Scene Усик занял шестое место.