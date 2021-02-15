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Промоутер Усика рассказал, когда украинец поборется за титул чемпиона мира по боксу

Победитель первого боя между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации, заявил промоутер обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира Александра Усика Эдди Хирн.

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Для Хирна важно, чтобы первый бой между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри был за все чемпионские пояса
Для Хирна важно, чтобы первый бой между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри был за все чемпионские пояса
Фото: LOMUS / Facebook

Один из промоутеров украинского боксера Александра Усика, руководитель компании Matchroom Sport, британец Эдди Хирн рассказал в интервью изданию Express, что пояс чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе получит победитель боя между украинцем Усиком и британцем Джо Джойсом, но после первого поединка Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри. Интервью з Хирном опубликовано 15 февраля.

Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO Джошуа и чемпион мира по версии WBC Фьюри близки к подписанию контракта, он предполагает проведение двух боев между британскими боксерами. Ожидается, что их первый бой может состояться летом и будет поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Для Хирна важно, чтобы первый бой Джошуа – Фьюри был за все чемпионские пояса. Победитель поединка, по словам британского промоутера, сделает титул WBO вакантным. Его, в свою очередь, получит победитель боя Усик – Джойс.

Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO после победы над британцем Дереком Чисорой. В рейтинге Всемирной боксерской организации Джо Джойс занимает вторую позицию следом за Усиком.

Сообщалось, что Хирн настроен провести бой Джошуа – Фьюри, украинцу он предлагал бой за титул временного чемпиона.

В январе в рейтинге лучших боксеров мира по версии портала Boxing Scene Усик занял шестое место.

Теги: бокс, Александр Усик, Тайсон Фьюри, украинец, Энтони Джошуа, интервью, WBO, Эдди Хирн
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